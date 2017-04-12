Статистика по авариям

В Карелии 18 человек погибли в ДТП за три месяца

В первом квартале 2017 года в республике произошло 123 дорожных аварии.





Всего за три месяца в ДТП травмы различной степени тяжести получили 162 человека, погибли – 18. Чаще всего аварии происходят в населенных пунктах, однако наиболее серьезные происшествия случаются на федеральных трассах. Так, в 23 ДТП на дороге Санкт-Петербург – Мурманск погибли семь человек и 33 пострадали. В прошлом году за аналогичный период на этой трассе в шести ДТП погиб один человек и 11 получили травмы.





Показатели аварийности снизились на федеральной дороге Вологда – Медвежьегорск – зарегистрировано четыре ДТП с пятью пострадавшими, один человек погиб. На трассе «Сортавала» число ДТП сократилось почти в три раза, но, вместе с тем, в 2017 году погиб один человек, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.





Основным причинами происшествий стали нарушения правил обгона с выездом на встречку. Таким образом произошло 22 аварии, в которых девять человек погибли и 42 пострадали. Особое внимание дорожные полицейские в этом году уделяют рейдам по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД уже пресекли 617 нарушений подобного характера. Такие меры позволили сократить количество ДТП по вине пьяных автолюбителей на 8,3%.





Число ДТП с участием пешеходов в Карелии сократилось на четверть. Аварии с участием детей сократилось на 21%. Здесь стоит отметить, что дети-пешеходы попадали в аварии в два раза реже, чем дети-пассажиры. Госавтоинспекция также контролирует перевозку детей, как на личных авто, так и на автобусах. В 2017 году за нарушение этих правил к административной ответственности привлечены 622 водителя.





Самым аварийным месяцем за первый квартал стал январь: 48 ДТП, девять погибших, 60 пострадавших. Самыми «опасными» днями недели оказались пятница, суббота и воскресенье. В течение суток ДТП чаще всего происходили с 12.00-16.00 и с 16.00-20.00.





12.04.2017