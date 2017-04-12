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12.04.2017

Забота о других

Жителей Петрозаводска снова призывают помочь одеждой нуждающимся

В карельской столице в очередной раз проведут акцию по сбору вещей. «Добрый шкаф».

Центр соцобслуживания «Истоки» приглашает горожан принять участие в сборе одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция пройдет 19 и 20 апреля. Петрозаводчане могут сдать обувь, постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности, пенно-моющие средства.

В дни акции центр «Истоки» организует работу мобильного пункта. Автомобиль «Газель» с эмблемой центра остановится в двух местах: 19 апреля с 18:00 до 20:00 - у ТЦ «Невский пассаж» (пр. А. Невского, 30); 20 апреля с 18:00 до 20:00 – у ТЦ «Весна» (ул. Чапаева, 45).

- Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии (верхняя мужская и женская одежда, обувь всех размеров), которые вам не нужны, но будут так необходимы нуждающимся. При сборе вещей просим руководствоваться одним правилом – вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию. Принять участие в акции «Добрый шкаф» может каждый, кому небезразличны чужие проблемы и беды, - отметили организатора.


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