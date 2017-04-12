Автобус должен быть комфортным

Автобусы – это один из самых распространенных видов транспорта. Существует несколько моделей, которые отличаются не только техническими характеристиками, но и комплектацией: городские, экскурсионные, междугородние, школьные. Каждая модель имеет свои габариты, комплектацию и технические характеристики.





Сегодня увидеть большой город либо провинциальный городок без автобусов сложно, так как это проверенное годами транспортное средство. Автобус помогает успешно добраться до места назначения, с его помощью можно изучить достопримечательности другого города, а также доверить доставку ребенка до учебного заведения. Жители, проживающие за городом, благодаря данному транспортному средству могут добраться в город. Все эти манипуляции выполняет не один вид автобуса. Для каждой сферы предназначается свое транспортное средство.





Преимущества и виды





Самым распространенным и первым видом, который появился в жизни каждого человека, является городской автобус. Мало кто из людей хотя бы раз в жизни не пользовался данным транспортом, особенно старшие поколения. Так как основная цель – перевозка людей внутри города, то он должен иметь широкие двери, удобные ступени и поручни. Также важна и вместительность транспортного средства. Купить автобус можно на сайте http://www.buspiter.ru/





Сегодня выделяют пять видов габаритов: очень большие – до 15 метров, большие – длина варьируется от 10 до 15 метров, средние – от 8 до 10 м. Также есть маленькие модели, длина которых достигает 5-8 метров, и самые маленькие: до 5 метров.





Второй вид – междугородний. Так как основная цель таких моделей – перевозка пассажиров на длинные дистанции, они должны иметь удобные сиденья в комплектации. Есть образцы со спальными местами. Также данный вид имеет обширные грузовые отсеки.





Следующее место в квалификации автобусов отдается перронным вариантам. Как правило, используется данный вид транспорта в аэропортах, есть модели с трапом. Такие автобусы очень вместительные.





Всем известен экскурсионный транспорт. С ним у многих пассажиров связаны только положительные впечатления, так как с помощью автобуса для экскурсий можно увидеть много красивых городов, стран, ближе познакомиться с их достопримечательностями. Часто производители выпускают двухэтажные экскурсионные транспортные средства. Основная цель – удобные кресла, перила, ступени, вместительность пассажиров и багажа, а также большие окна. Как правило, второй этаж также имеет хороший обзор.





Еще одним видом являются школьные автобусы. Они оснащены дополнительными средствами безопасности, ремнями, зеркалами. Имеют удобные ступеньки, перила, кресла небольшого размера, просторный проход по салону.





12.04.2017