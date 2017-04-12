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12.04.2017

Задачи на будущее

Врио главы Карелии: Надо работать над тем, чтобы наши граждане дольше жили и меньше болели

По мнению Артура Парфенчикова, в числе главных задач на ближайшее будущее в сфере медицины в республике – совершенствование онкопомощи и модернизация районных больниц.

Накануне заседание коллегии Минздрава республики прошло в Детской республиканской больнице. На нем, говоря о приоритетах, руководитель региона отметил, что в ближайшее время предстоит завершить строительство Перинатального центра, который позволит по-новому смоделировать работу целого ряда учреждений здравоохранения. В кратчайшие сроки надо сформировать проектно-сметную документацию для достройки здания на Древлянке под поликлинику. Регион ждет модернизация системы поликлинической помощи – это станет возможным, благодаря участию Карелии в пилотном проекте «Бережливая поликлиника», реализуемом по инициативе Минздрава России.

В числе первоочередных задач отрасли Артур Парфенчиков также назвал совершенствование системы оказания онкопомощи, обновление Республиканской больницы, модернизацию районных больниц, системы оказания экстренной помощи в районах, развитие фельдшерско-акушерских пунктов.

По договоренности с Министром здравоохранения России в ближайшее время в Карелию приедут главные медицинские специалисты по всем основным направлениям, которые окажут помощь республике в решении существующих проблем.

- Чем бы мы сегодня ни занимались – инвестиции, экономика, туризм, - на первое место мы должны поставить вопросы здравоохранения, сохранения жизни наших граждан, потому что ничего ценнее здоровья нет. В первую очередь, надо работать над тем, чтобы наши граждане дольше жили и меньше болели. Это главный аспект. Со своей стороны я буду уделять самое пристальное и жесткое внимание вопросам здравоохранения и держать их на личном контроле, - подчеркнул Артур Парфенчиков.

На заседании коллегии врио главы представил медицинскому сообществу республики нового министра здравоохранения Ольгу Лазаревич, которая ранее занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Республиканского онкологического диспансера.

- Изучив общественное мнение, позиции медучреждений, позицию Минздрава России я подписал указ о назначении Ольги Лазаревич членом правительства Карелии, министром здравоохранения. Она - медик с большим стажем, выпускник нашего университета, ее работа была связана как раз с очень сложной проблематикой – оказанием онкопомощи. Я думаю, деловые и личные качества позволят ей в ближайшее время в команде правительства максимально быстро решить ряд проблем отрасли, - отметил Артур Парфенчиков.


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  • Чтобы больше работали и меньше жрали.. патрионутый на всю голову (Гость)
    12.04.2017 11:48:32
    +1 -1


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