На благо природы

Карелия присоединится к Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна»

С 22 апреля по 22 мая в регионе пройдут субботники, уроки экологии, конкурсы, участниками которых станут школьники и студенты, работники учреждений, предприятий и организаций.





Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, направленный на развитие экологической культуры в России и формирование социально-ответственного подхода к деятельности у молодежи.





В 2017 году проект «Зеленая весна» будет включать торжественную церемонию открытия 22 апреля в Москве в парке «Сокольники» и в Санкт-Петербурге, экологические субботники в регионах РФ, уроки экологического просвещения в образовательных организациях, конкурс короткометражных видеосюжетов по экологической тематике, участникам которого необходимо подготовить видеорепортажи о мероприятиях, которые они организовали и провели, конкурс логотипов, приуроченный к Году экологии в России.





Правительство республики предлагает образовательным организациям Карелии принять участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Организаторов, предоставивших отчеты о проведении мероприятий в срок до 25 мая, рассмотрят в числе претендентов к награждению почетными призами.





12.04.2017