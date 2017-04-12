Сохраняя историю

Организации Петрозаводска возьмут шефство над воинскими мемориальными местами

Мэрия хочет, чтобы за памятными местами, посвященными Великой Отечественной войне, постоянно следили и приводили в порядок.





Ранее руководитель региона предложил по всей республике привести в порядок памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны и ее героями. В свою очередь мэр Петрозаводска и председатель Петросовета предложили горожанам, общественным организациям, коллективам предприятий присоединиться к этой инициативе и принять участие в шефстве над историческими местами города.





На сегодняшний день в список находящихся на территории городского округа памятников, памятных знаков и скульптур, посвященных Великой Отечественной войне, входят 29 объектов и 31 мемориальная доска. Это комплекс «Братская могила и могила Неизвестного солдата» на площади Ленина, «Аллея Памяти и Славы» с монументом Воинам, партизанам и подпольщикам Карелии на пересечении улиц Гоголя и Энгельса, комплексы героическим защитникам Петрозаводска, жертвам оккупации и концентрационных лагерей на кладбище «Пески», галерея Героев Советского Союза на улице Красной, мемориальный комплекс павшим воинам за свободу нашей Родины в 1939-1945 годах на Зарецком кладбище, памятники маршалам Г.К.Жукову и К.А.Мерецкову, Героям Советского Союза М.Мелентьевой, В.Зайцеву, стела, установленная в честь Героя Советского Союза Н.Репникова, памятные знаки в честь 40-летия освобождения Петрозаводска, морякам Онежской флотилии, бойцам, павшим на Сулажгорских высотах, воинам-интернационалистам, узникам 5-го концлагеря на улице Чапаева, танк Т-34, установленный в год 25-летия освобождения Петрозаводска на Первомайском проспекте и другие.





Многие из мемориальных досок закреплены за общественными организациями, которые следят за их состоянием. Остальные возьмет под свою опеку Молодежный центр «Смена». Уход за мемориалами, которые являются собственностью города, в рамках контракта ведет подрядчик «ТехРент». Шефство над мемориалами возьмут также учебные заведения и предприятия города. Они будут следить за состоянием мест и при необходимости проводить субботники на прилегающих территориях и экологические акции.





Мэрия вместе с ветеранами десантных войск и ветеранами локальных войн возьмет шефство над территорией по берегу реки Неглинки, где расположен памятник «Черный тюльпан». Правительство республики решило взять шефство над мемориалом Братской могилы советских воинов на Зарецком кладбище.





Депутатский корпус, по словам Геннадия Боднарчука, готов принять активное участие в организации этой работы. Так, народные избранники могут взять шефство над памятным знаком, расположенным на городской набережной, где в ходе освобождения Петрозаводска высадился десант Онежской флотилии.





Ирина Мирошник дала поручение комитету ЖКХ в течение нескольких дней определить собственников мемориальных досок, которые на сегодняшний день не числятся за теми или иными организациями, и закрепить за ними шефов. Полный список мемориальных мест Петрозаводска, связанных с историей Великой Отечественной войны, опубликуют на сайтах мэрии и патриотического Центра «Город воинской славы».





Геннадий Боднарчук также предложил учесть активность добровольных помощников и волонтеров. Все желающие принять участие в субботниках и приведении в достойное состояние мемориальных комплексов и мест воинских захоронений, могут записываться в группе Петросовета в соцсети ВКонтакте или по электронной почте petrosovet@onego.ru, указав свои фамилию, имя и отчество и координаты для связи.





12.04.2017