Нарушил закон

Распространителя «дизайнерских» наркотиков поймали в Карелии

Злоумышленнику, который уже попадался в руки правоохранителей, грозит до 10 лет заключения.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий в середине января полицейские задержали 18-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. По предварительным данным, молодой человек длительное время являлся потребителем так называемых «дизайнерских» наркотиков, а также вовлекал в их употребление своих знакомых.





Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.





12.04.2017