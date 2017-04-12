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12.04.2017

Нарушил закон

Распространителя «дизайнерских» наркотиков поймали в Карелии

Злоумышленнику, который уже попадался в руки правоохранителей, грозит до 10 лет заключения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в середине января полицейские задержали 18-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. По предварительным данным, молодой человек длительное время являлся потребителем так называемых «дизайнерских» наркотиков, а также вовлекал в их употребление своих знакомых.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.


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