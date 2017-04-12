Посильная помощь

Пострадавшему при взрыве в метро жителю Карелии выплатят 100 тысяч рублей

Правительство республики решило финансово поддержать мужчину, который получил травмы во время теракта в Санкт-Петербурге.





Власти Карелии определили размер компенсации, которую выплатят жителю республики, пострадавшему в результате взрыва бомбы в метро Северной столицы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Артур Парфенчиков.





Пострадавший при теракте мужчина получит 100 тысяч рублей. Деньги ему переведет Министерство социальной защиты, труда и занятости республики за счет средств резервного фонда правительства региона.





12.04.2017