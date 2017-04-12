Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
12.04.2017

Посильная помощь

Пострадавшему при взрыве в метро жителю Карелии выплатят 100 тысяч рублей

Правительство республики решило финансово поддержать мужчину, который получил травмы во время теракта в Санкт-Петербурге.

Власти Карелии определили размер компенсации, которую выплатят жителю республики, пострадавшему в результате взрыва бомбы в метро Северной столицы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Артур Парфенчиков.

Пострадавший при теракте мужчина получит 100 тысяч рублей. Деньги ему переведет Министерство социальной защиты, труда и занятости республики за счет средств резервного фонда правительства региона.


« Распространителя «дизайнерских» наркотиков поймали в КарелииВрио главы Карелии раскритиковал темпы строительства по программе переселения из аварийного фонда »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Помощь она не в чём не помешает но почему из Карельской казны? Метрополитен очень богат и гос.бюджет(виновно государство со своими управленцами) (Гость)
    12.04.2017 19:32:01
    +1 -1
  • 12.04.2017 19:32:01
    логично.. (Гость)
    12.04.2017 21:11:22
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]