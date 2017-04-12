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12.04.2017

Рабочий визит

И.о. премьер-министра правительства Карелии посетил предприятие ДОК «Калевала»

Александр Чепик встретился с руководством карельской компании, которая считается крупнейшим в России производителем OSB плит.
На встрече обсуждался вопрос запуска второй очереди проекта, что позволит увеличить объемы производства в два раза, то есть до 600 тысяч кубических метров плиты в год. Ориентировочная сумма инвестиций в реализацию второй очереди составляет 3,2 миллиарда рублей.

Также обсуждался проект строительства завода по производству плит МДФ. Проект позволит создать новые рабочие места на производстве, на заготовке древесины и привлечь дополнительные налоги в бюджет.

- Сейчас стоит задача удвоить объем производства плит OSB за счет запуска второй очереди и думать о возможностях промплощадки под производство плит МДФ. Для нас выгодно двигаться в сторону производства не только OSB плит с точки зрения освоения хвойного баланса. Нам нужно думать об освоении березового и осинового баланса, излишки которого у нас есть в республике. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительная добавленная стоимость, которая будет оставаться в регионе, - отметил Александр Чепик.


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