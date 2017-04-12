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12.04.2017

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Более 100 миллионов получит Петрозаводск на ремонт дорог

Этим летом городские власти намерены привести в порядок улицы Шотмана, Сулажгорскую, Карельский проспект и еще ряд магистралей.

Карельская столица в рамках соглашения с Госкомитетом РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи получит 101 миллион 762 тысячи рублей из средств Дорожного фонда на ремонт магистралей. Об этом сообщил заместитель главы мэрии - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Жердев.

Из указанной суммы 35,5 миллиона рублей израсходуют на ямочный ремонт. За эти деньги заделают выбоины общим размером в 25,5 тысячи квадратных метров. До 14 апреля будет идти сбор коммерческих предложений, после чего пройдет процедура объявления закупки и заключения контракта. Работы планируют начать в конце мая, завершить ямочный ремонт собираются к 15 июля.

Еще 43,453 миллиона потратят на ремонт дорог, что до середины августа позволит провести работы на шести городских улицах: Карельском проспекте (от АЗС до пересечения с ул.Торнева), улице Шотмана (от ул.Мелентьевой до станции Товарной с разворотным кольцом троллейбуса), улице Сулажгорской (в районе Сулажгорского кладбища до выезда на объездную автодорогу), улице Халтурина, улице Виданской (от ул.Краснофлотской до ул.Мурманской) и Курганском проезде (от пр.Комсомольского до здания УМВД).

Также 14 миллионов рублей предстоит потратить на нанесение дорожной разметки, два миллиона 861 тысячу рублей – на оборудование пешеходных переходов для приведения их в соответствие с нормативами.

Кроме того, четыре миллиона 482 тысячи пойдут на обследование мостовых сооружений. В результате до конца сентября проверят все городские мосты, и мэрия получит полную информацию об их техническом состоянии. Еще 1,42 миллиона выделено на проведение кадастровых работ по дорогам.

Также важным моментом в организации дорожно-ремонтных работ в мэрии назвали необходимость ужесточить условия конкурсов, чтобы в них не смогли принимать участие нерадивые подрядчики. Одно из возможных подобных условий – отсутствие невыполненных обязательств перед заказчиком.


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