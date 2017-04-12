Доходы региона

Свыше 4,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Карелии

За первые три месяца нынешнего года в казну республики поступило на 24,4% больше средств, чем за аналогичный период 2016-го.





По итогам первого квартала поступление в бюджет налоговых и неналоговых доходов превысило четыре миллиарда 561 миллион рублей. Положительная динамика сложилась практически по всем налоговым источникам. Наибольший рост достигнут по налогу на прибыль организаций - почти на 560 миллионов, или в 1,2 раза. Основная причина таких показателей - рост перечислений крупнейших налогоплательщиков республики, таких как «Сбербанк России», «Северсталь», «РЖД», «Сегежский ЦБК» и «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы».





Почти в 2,9 раза увеличились поступления по налогу на имущество организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост поступлений относительно такого же периода 2016 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 15,8%, по транспортному налогу - 23,4%, государственной пошлине - 20,2%.





Поступление неналоговых доходов за январь, февраль и март - на уровне аналогичного периода 2016 года и составляют 229,3 миллиона рублей. Рост отмечается по платежам за пользование лесным фондом и лесами иных категорий, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и доходам от продажи материальных и нематериальных активов.





Снижение поступлений есть по плате за негативное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения ставок, а также по поступлениям от штрафных санкций за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, в связи с предоставлением возможности уплаты штрафов со скидкой 50% в течение 20 дней.





12.04.2017