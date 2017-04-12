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12.04.2017

Работа на местах

Руководитель Карелии встретился с жителями поселка Салми

Сегодня Артур Парфенчиков работает в Питкярантском районе. Свою поездку он начал со встречи с жителями деревни Ряймяля и поселка Салми.

Для Артура Парфенчикова это родные места – здесь, неподалеку от Салми, стоит дом, где жили его бабушка с дедушкой.

У пришедших на встречу руководитель региона спросил, какие вопросы их особенно волнуют, чтобы поставить соответствующие задачи республиканской власти. Это жилищно-коммунальное хозяйство, расселение аварийных домов, реконструкция освещения и очистных сооружений, медицина и культура.

Так, жители Салми посетовали на отсутствие надлежащего здания для дома культуры: старое деревянное закрыто, а в действующем нет сцены и других необходимых вещей. Для возведения новой постройки надо 12 миллионов рублей. Артур Парфенчиков предложил собеседникам обдумать возможность включения этого проекта в программу поддержки местных инициатив.

Такой опыт у населения Питкярантского района уже есть. В прошлом году в Салми восстановили водонапорную башню, в этом – ремонтируется уличное освещение в деревне Ряймяля. Какие приоритеты расставить на будущее – решать жителям района. То же касается и подключения жилых домов к водопроводу.

Другая насущная проблема – невозможность вызвать скорую помощь в Салми в ночное время, «буквально вопрос жизни и смерти», как выразился один из жителей. Тем более что машина в поселке есть. Врио главы пообещал сегодня же обсудить эту проблему с руководством Питкярантской центральной районной больницы.

− Это вопрос не столько финансовый, сколько административно-организационный, − заметил Артур Парфенчиков.

Развитие района напрямую зависит от привлечения инвестиций. Особенно важно оказать помощь сельскому хозяйству.

− Надо найти инвестора, который бы обратил внимание на Ряймяля и Салми. Задача – восстановить здесь молочное животноводство, − сказал врио главы.


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