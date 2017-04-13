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13.04.2017

Авария в городе

Машина сбила пешехода в Петрозаводске

Пострадавшей жительнице карельской столицы пришлось после ДТП обратиться за помощью к медикам.

Авария произошла накануне днем на улице Гоголя в районе дома №6. Неустановленный водитель на неустановленном легковом автомобиле выезжал со двора задним ходом. Он не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода. В момент ДТП потерпевшая находилась на краю проезжей части.

Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая женщина обратилась в БСМП. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Карелии.


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  • А где камеры или все деньки украли?. евсей (Гость)
    13.04.2017 14:23:20
    +1 -1


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