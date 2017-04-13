Авария в городе

Машина сбила пешехода в Петрозаводске

Пострадавшей жительнице карельской столицы пришлось после ДТП обратиться за помощью к медикам.





Авария произошла накануне днем на улице Гоголя в районе дома №6. Неустановленный водитель на неустановленном легковом автомобиле выезжал со двора задним ходом. Он не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода. В момент ДТП потерпевшая находилась на краю проезжей части.





Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая женщина обратилась в БСМП. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Карелии.





13.04.2017