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13.04.2017

Спортивные состязания

Первенство Северо-Запада по настольному теннису соберет в Петрозаводске более 100 спортсменов

Представители нескольких регионов поборются за звание лучшего в настольном теннисе в карельской столице.

Состязания пройдут с 13 по 15 апреля во Дворце спорта «Кoral». На первенство Северо-Запада по настольному теннису съедутся более 100 спортсменов 12 лет и младше из Ленинградской области, Мурманска, Архангельска, Вологды, Калининграда и Коми. Карелию представят воспитанники ДЮСШ № 4 Петрозаводска и спортсмены из Медвежьегорска.

В программу войдут личные и парные соревнования. Главный судья – специалист высшей категории Екатерина Софронова. По итогам соревнований определят кандидатов для участия в первенстве России, которое пройдет в Казани в мае.

Торжественное открытие состязаний состоится 13 апреля в 14:30, начало соревнований в 10:00.


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