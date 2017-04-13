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13.04.2017

Необходимые меры

Продажу спиртосодержащей продукции временно запретили в Карелии

Розничную торговлю спиртосодержащей продукцией приостановили на 90 дней по решению главного санитарного врача России.

В соответствии с поручением правительства РФ принято постановление главного санитарного врача России приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Постановление также относится к товарам, реализуемым ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другого спиртного крепостью свыше 28% за 0,5 литра.

Запрет продлится 90 суток. Он касается товаров с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. Запрет не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.


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