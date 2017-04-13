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13.04.2017

Общение с населением

Руководитель Карелии выступил за оптимизацию в органах власти

Врио главы региона поддержал предложение жителей Питкярантского района объединить городские и районные администрации.

Накануне Артур Парфенчиков с рабочим визитом побывал в Питкярантском районе. На встрече с местными жителями он сказал, что эта поездка для него особенная.

- Я начал ее с посещения родины моих предков, родительского дома, хутора, где провел детство. Я посетил могилы бабушки, дедушки и других близких мне людей. Ощущение родных мест, родного края – это воистину великое чувство, - поделился своими впечатлениями с земляками Артур Парфенчиков.

Встреча с врио главы в Питкяранте собрала полный зал дома культуры. Вопросы, которые задавали жители, касались проблем расселения аварийного фонда, медицинского обслуживания, тарифов и образования. Люди говорили о необходимости построить новый детский сад в Ляскеля, общественную баню в Харлу, водопровод в небольших населенных пунктах района.

Один из вопросов был связан с предложением провести оптимизацию органов местного самоуправления. По мнению местных жителей, содержание двух администраций – районной и городской – дорого обходится местному бюджету.

- Я полностью поддерживаю ваше предложение об объединении, - заявил Артур Парфенчиков. - Лучше сэкономленные деньги потратить на благоустройство города, ремонт школ и детских садов, на освещение и водопровод. Поэтому я за оптимизацию управленческого аппарата.

Руководитель региона пояснил, что система управления должна быть эффективной и недорогой. По его мнению, объединение должно упростить решение хозяйственных вопросов, повысить межведомственную согласованность, сократить чиновничий аппарат.


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  • может с петрозаводска и начать оптимизацию тогда и порядка больше будет (Гость)
    13.04.2017 20:21:30
    +1 -1


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