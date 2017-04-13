Порядок во всем

Жителей Петрозаводска просят сообщать о припаркованных на газонах машинах

Власти карельской столицы призывают горожан рассказывать о нарушителях, которые паркуют авто на газонах.





Как отметили в администрации Петрозаводска, парковка на газоне карается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.





Мэрия просит жителей карельской столицы сообщать о подобных правонарушениях, зафиксировав их на фото. Пожаловаться можно своему участковому, сотруднику ГИБДД или в Управление муниципального контроля администрации Петрозаводска.





При оформлении жалобы нужно указать свои данные, написанную и максимально детально изложенную жалобу, предоставить доказательства виновности обвиняемого водителя (фото и/или видео), на которых четко виден номер машины нарушителя и объективная привязка к местности (в кадр должен попасть номер дома и т.д.); указать место, время и дату нарушения.





13.04.2017