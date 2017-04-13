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13.04.2017

Порядок во всем

Жителей Петрозаводска просят сообщать о припаркованных на газонах машинах

Власти карельской столицы призывают горожан рассказывать о нарушителях, которые паркуют авто на газонах.

Как отметили в администрации Петрозаводска, парковка на газоне карается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Мэрия просит жителей карельской столицы сообщать о подобных правонарушениях, зафиксировав их на фото. Пожаловаться можно своему участковому, сотруднику ГИБДД или в Управление муниципального контроля администрации Петрозаводска.

При оформлении жалобы нужно указать свои данные, написанную и максимально детально изложенную жалобу, предоставить доказательства виновности обвиняемого водителя (фото и/или видео), на которых четко виден номер машины нарушителя и объективная привязка к местности (в кадр должен попасть номер дома и т.д.); указать место, время и дату нарушения.


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  • Может еще отпечатки пальцев снимать? Задницы свои с кресел поднимите и по городу пройдитесь,дармоеды. Сидят там целыми днями, морды отъели аж в кадр не вмещаются. (Гость)
    13.04.2017 13:17:30
    +1 6-1
  • Беда с чиновниками! Никто не видит из них кто ставит машины на газоназ!!!! Всех к окулисту! И к дерматологу-задницу намазать скипидаром что-бы по городу БЕГАЛИ(в смысле пешком ходили) Только в нашей стране придумали такое-с писаниной(ну чтоб никто не обращался).Есть камеры, есть патрульные,есть жилищные службы но никто не хочет работать с отдачей! И так далее... ДУРДОМ А НЕ СТРАНА! Слава едрёной стыдно назвать следующее слово.. евсей (Гость)
    13.04.2017 14:21:30
    +1 2-1
  • В Швеции есть спец. служба. Припаркуешься -талон на стекло-фото-и плати штраф от 40 евро.А наши все стукачей ищут!!! (Гость)
    13.04.2017 16:52:28
    +1 1-1

  • В Швеции есть спец. служба. Припаркуешься -талон на стекло-фото-и плати штраф от 40 евро.А наши все стукачей ищут!!! (Гость)
    В гос.думе до такого не смогут додуматься. Туда пришли люди что-бы заработать денег и пенсию большую.А на остальное им до фени.и так далее... Менять конституцию нужно в некоторых статьях но только не под президента. Одни ЛАКЕИ.. евсей (Гость)
    13.04.2017 17:52:50
    +1 1-1
  • когда МВД РК купит специализированный автомобиль-парковщик,оснащенный видеофиксацией!Все,проблема решена,ездит такое авто круглосуточно и снимает,снимает...а потом всем рассылает,рассылает.2 месяца и все дружно паркуют свои авто согласно правилам,иначе неотвратимый штраф.Был недавно в г.Казань,действует безотказно!Причем не надо никому ничо писать,все видно на видеофиксации,где стоит,какое авто,в какое время снято.Орем о нанотехнологии,вот чиновникам РК и поле для деятельности.... обыватель (Гость)
    13.04.2017 19:08:55
    +1 -1
  • А в Птз -у 1 Поликлиники -стоит Боролатый стукачок с видеокамерой! Снимает неправильную парковку- и вызывает Пайцев! Павлик Морозов?? (Гость)
    13.04.2017 20:47:06
    +1 -1
  • Автомобиль парковщик себя-бы оправдал и деньги в казну приносил.. евсей (Гость)
    13.04.2017 21:06:11
    +1 -1


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