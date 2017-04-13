Придется платить

Подельники в Карелии заплатят 600 тысяч на двоих за создание незаконного игрового клуба

Злоумышленники под видом легального бизнеса открыли в республике заведение для азартных игр.





Житель Петрозаводска и его сообщница из Кемского района в обход закона организовали и проводили азартные игры в арендованном помещении в Кеми. Они установили 10 персональных компьютеров, а также наняли работников.





Чтобы не вызывать подозрений, игровой клуб позиционировался как дилинговый центр, предназначенный для оказания услуг населению по торговле на внебиржевых площадках. Подпольное заведение работало с июля 2015 года по октябрь 2016 года. Однако стражам закона удалось вычислить злоумышленник. Клуб закрыли, а оборудование изъяли.





Суд назначил организатору незаконных азартных игр с учетом ранее вынесенного приговора по аналогичному уголовному делу штраф в 400 тысяч рублей. Его соучастница приговорена к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Злоумышленники также обязаны оплатить все судебные издержки по делу.





13.04.2017