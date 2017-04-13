Пора в утиль

Три аварийных дома снесут в Петрозаводске до конца месяца

В карельской столице должны разобрать еще несколько зданий, которые признаны аварийными.





В рамках муниципального контракта подрядчик уже начал работы по сносу многоквартирных домов № 14а по улице Бесовецкой, № 32 по улице Луначарского, № 7 по улице Гвардейской. Согласно условиям договора демонтаж должны закончить к 1 мая 2017 года.





Кроме того, подготовлены заявки на проведение электронного аукциона на снос еще восьми аварийных построек: дом № 41 на Октябрьском проспекте, дом № 11 на Ботанической улице, № 9 по Ключевскому шоссе, № 6 по Станционному переулку, № 3 в Ключевом переулке, № 29 на улице Мира, № 10 по переулку Аксентьева и №5 по улице Тимоскайнена. Первые четыре здания должны разобрать до 1 июля, остальные – до 1 августа.





13.04.2017