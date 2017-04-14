14.04.2017
Смертельная авария
Машина насмерть сбила мужчину в Петрозаводске
Житель карельской столицы нарушил правила и скончался под колесами машины.
Вторая авария случилась вечером на улице Луначарского в районе дома №33. 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, сбил пешехода. В момент ДТП 38-летний потерпевший переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.
От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.