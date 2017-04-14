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14.04.2017

Смертельная авария

Машина насмерть сбила мужчину в Петрозаводске

Житель карельской столицы нарушил правила и скончался под колесами машины.

Вторая авария случилась вечером на улице Луначарского в районе дома №33. 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, сбил пешехода. В момент ДТП 38-летний потерпевший переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.

От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.


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  • В любом случае водитель ДОЛЖЕН БЫЛ ОСТАНОВИТЬСЯ! Превышение скорости ОЧЕВИДНО- это луначарского. 100% лишение прав и огромный штраф!!! Человек ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!! Желательно заключение такого ВОДИЛЫ!. евсей (Гость)
    14.04.2017 15:46:40
    +1 -1


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