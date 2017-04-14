14.04.2017
Авария в городе
Девушка попала под колеса авто в Петрозаводске
В карельской столице молодая женщина пострадала в ДТП.
Первая авария произошла накануне рано утром. На перекрестке улиц Чапаева и Шотмана 29-летний водитель на внедорожнике Mitsubishi Pajero поворачивал направо на зеленый сигнал светофора. Однако он не пропустил пешехода – 26-летнюю местную жительницу.
В момент ДТП потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет, не нарушая правил. В результате наезда девушка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.