Авария в городе

Девушка попала под колеса авто в Петрозаводске

В карельской столице молодая женщина пострадала в ДТП.





Первая авария произошла накануне рано утром. На перекрестке улиц Чапаева и Шотмана 29-летний водитель на внедорожнике Mitsubishi Pajero поворачивал направо на зеленый сигнал светофора. Однако он не пропустил пешехода – 26-летнюю местную жительницу.





В момент ДТП потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет, не нарушая правил. В результате наезда девушка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.





14.04.2017