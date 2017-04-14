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14.04.2017

Авария в городе

Девушка попала под колеса авто в Петрозаводске

В карельской столице молодая женщина пострадала в ДТП.

Первая авария произошла накануне рано утром. На перекрестке улиц Чапаева и Шотмана 29-летний водитель на внедорожнике Mitsubishi Pajero поворачивал направо на зеленый сигнал светофора. Однако он не пропустил пешехода – 26-летнюю местную жительницу.

В момент ДТП потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет, не нарушая правил. В результате наезда девушка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.


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  • 100% должно быть лишение прав.. евсей (Гость)
    14.04.2017 15:42:02
    +1 -1


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