Наркодилер пойман

Канал поставки наркотиков в Карелию удалось пресечь правоохранителям

Стражам закона республики удалось изъять из незаконного оборота более 400 граммов амфетамина.





Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли канал незаконной поставки запрещенного вещества в регион. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота более 400 граммов амфетамина. Эта партия особо крупного размера для данного психотропного вещества и составляет свыше 2000 разовых доз. На черном рынке стоимость такого количества данного наркотика превысила бы полмиллиона рублей.





Правоохранители за совершение этого преступления задержали 43-летнего жителя Петрозаводска. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас стражи закона выясняют все обстоятельства и пытаются установить соучастников злоумышленника, рассказали в МВД Карелии.





14.04.2017