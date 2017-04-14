Как правильно диагностировать и лечить колит?

Колит плохо влияет на пищеварительную систему, кишечник начинает нестабильно работать, а переваривание и продвижение еды затрудняется. Чтобы этого не случилось, нужно при первых симптомах болезни обращаться к врачу.





Многие люди не придают значения колиту, но эта болезнь не прощает пренебрежения к себе. Последствия могут быть очень плохими, начиная с перитонита и заканчивая язвой желудка.

Колит – это распространенное заболевание в современном мире, ему подвержены люди различного возраста, мужчины и женщины. Основными причинами является неправильное, несвоевременное питание, генетическая наследственность, наличие паразитов, вирусов, долгий прием лекарственных препаратов. Первые признаки заболевания: вздутие, неуравновешенный стул, боли и рези в животе, присутствие кровяных выделений в кале.





Как диагностируется заболевание?





Изначально проводят пальпацию живота, определяя болевой участок в толстой кишке. Если появилось подозрение на недуг, проводятся расширенные анализы кала, крови, мочи, назначают УЗИ всей брюшной полости. После подтверждения колита проводят ректороманоскопию, берут пробу из зараженного участка кишечника. Лечат его только в медицинских учреждениях. Дополнительную информацию о колите можно найти на сайте многопрофильной клиники «НЕОМЕД»





Разновидности болезни





• инфекционный;

• ишемический;

• лекарственный;

• токсический;

• язвенный;

• хронический;

• острый колит.





Если вовремя не диагностировать, не начать лечение недуга, то можно получить множество проблем. Во-первых, это станет хронической, неизлечимой болезнью, которая доставит множество дискомфорта в дальнейшей жизни. А еще колит может спровоцировать язву, внутренние кровотечения, перитонит, сепсис.





Лечение недуга





В зависимости от причины возникновения заболевания назначают различные препараты. К ним относятся антибактериальные, спазмолитические, адсорбирующие лекарственные средства. Проводится терапия гормонами, физиотерапия и комплексные оздоровительные процедуры.





Еще одним из важных факторов лечения является специальная диета. Стоит отказаться от газированных напитков, алкоголя, острых, соленых продуктов, приправ, бобовых. Нужно перейти на употребление вареных, тушенных на пару, печеных блюд, большее предпочтение отдать белковой пище. Кушать следует от 5 до 7 раз в день, маленькими порциями, последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.





Можно попробовать избежать заболевания. Стараться правильно питаться, отказаться от быстрого перекуса на ходу (фастфуда) или хотя бы не злоупотреблять им. Вести здоровый образ жизни, проводить профилактику паразитов. Повышать иммунную систему и не принимать лекарственные препараты без назначения врача.





14.04.2017