Стройка в разгаре

Замминистра обороны России проверил стройплощадку Президентского кадетского училища в Петрозаводске

Представитель федерального ведомства прибыл в карельскую столицу, чтобы проверить, как идет строительство будущего военного учебного заведения.





На строительной площадке в районе Комсомольского проспекта быстро растут корпуса нового учебного заведения. По государственному контракту в первый этап строительства входит главный учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, три спальных корпуса, каждый из которых рассчитан на 120 человек, спортивный комплекс, плац и контрольно-пропускной пункт. Эти здания позволяют полностью обеспечить учебный процесс для первых воспитанников заведения.





В главном трехэтажном корпусе расположатся учебные аудитории, учительские комнаты, актовый зал на 600 мест, медпункт, книгохранилище на 35 тысяч томов, столовая, магазин товаров первой необходимости, парикмахерская.













- Это уже пятое Президентское кадетское училище, которое строится в Российской Федерации. Проект - типовое решение, по оснащению одно из передовых. Такое же училище построено в городе Севастополе. Уверен, что и петрозаводское училище войдет в линейку лучших и станет примером строительства социальных объектов со стороны Министерства обороны России. Это, безусловно, точка роста для всего региона, - подчеркнул заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осматривая строительную площадку.





По информации специалистов Главного управления обустройства войск, на сегодняшний день на объекте трудятся 315 рабочих, 11 инженеров, задействованы 23 единицы техники. По всем зданиям выполнен «нулевой» цикл, ведется прокладка инженерных сетей, подготовка к внутренней отделке. Монолитные работы завершат в мае.





Тимур Иванов отметил положительную динамику темпов строительства: на сегодняшний день площадка полностью обеспечена финансированием, получены все положительные заключения экспертизы и проектно-сметная документация.





- Мы соблюдаем все графики, но, тем не менее, поставлена дополнительная задача по наращиванию количества рабочих и техники на площадке, в том числе по переходу в летний период на трёхсменный режим работы, чтобы не позднее 1 августа весь первый этап строительства был завершен, - подчеркнул Тимур Иванов.













По словам врио главы Карелии, перед руководством республики и Петрозаводска стоит задача определить отличительную особенность, «изюминку» нашего кадетского училища.





- Считаю правильным обсуждать этот вопрос вместе с общественностью. Когда завершится второй этап строительства, училище станет серьёзным объектом спортивной, культурной, образовательной жизни не только республики, но и всего Северо-Запада. Классическое архитектурное решение комплекса украсит Петрозаводск. К тому же для нас это социально значимый проект: 330 человек получат работу, а инфраструктура училища, в котором все предусмотрено для гармоничного развития детей, будет использоваться для проведения региональных и международных детских мероприятий, - сказал Артур Парфенчиков.













Президентские кадетские училища пользуются большим спросом, конкурс в них составляет 6-8 человек на место. До 1 сентября петрозаводское училище примет 360 ребят из разных регионов России в пятые, шестые и седьмые классы. Параллельно идет набор преподавательского состава, в том числе и местных специалистов.





Второй этап предполагает строительство четырех спальных корпусов, бассейна и ледового катка, открытого стадиона, спортивных площадок, второго КПП и стоянки транспорта, а также обустройство парковой зоны. С 1 сентября 2018 года, после завершения всех работ, в петрозаводском училище будут учиться 840 кадетов.





14.04.2017