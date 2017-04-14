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14.04.2017

Помощь в поисках

Около 1,5 тысяч подростков Карелии временно трудоустроят в этом году

На поиски работы для ребят в возрасте от 14 до 18 лет республика потратит миллионы рублей.

В регионе реализуют госпрограмму «Содействие занятости населения». В ее рамках Минсоцзащиты помогает временно трудоустроить несовершеннолетних жителей республики в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На эти цели в 2017 году из средств районных бюджетов выделено почти 3,5 миллиона рублей. Объем финансирования указанных мер из казны региона превышает 1,5 миллиона. Выделенные средства позволят обеспечить временное трудоустройство не менее 1470 несовершеннолетних граждан. Минсоцтруда Карелии и центры занятости населения планируют привлечь к сотрудничеству порядка 220 работодателей.

В большинстве случаев подросткам находят работу в образовательных учреждениях, специализированных муниципальных организациях, в числе которых центры детского творчества и дополнительного образования детей, социально-досуговые центры.

Первоочередное право при временном трудоустройстве получают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, а также дети-инвалиды.


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