Кадровые решения

И.о. председателя Госкомитета по ценам и тарифам в Карелии назначен Анатолий Воронцов

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выбрал нового руководителя для госкомитета, отвечающего за тарифы и цены.





Руководитель региона уже подписал указ о назначении с 14 апреля 2017 года исполняющим обязанности председателя Государственного комитета республики по ценам и тарифам Анатолия Воронцова.





Анатолий Воронцов родился в 1963 году, имеет два высших образования. Служил в рядах Вооруженных сил СССР, в Федеральной службе безопасности РФ. С 1990-х годов работает в Карелии, трудился в коммерческой сфере. Долгое время – с 2008 по 2015 год - возглавлял аппарат Петрозаводского городского совета.





В ходе прохождения службы Анатолий Воронцов занимался вопросами обеспечения экономической безопасности государства. Имеет большой опыт административной работы.





14.04.2017