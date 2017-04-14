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14.04.2017

Кадровые решения

И.о. председателя Госкомитета по ценам и тарифам в Карелии назначен Анатолий Воронцов

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выбрал нового руководителя для госкомитета, отвечающего за тарифы и цены.

Руководитель региона уже подписал указ о назначении с 14 апреля 2017 года исполняющим обязанности председателя Государственного комитета республики по ценам и тарифам Анатолия Воронцова.

Анатолий Воронцов родился в 1963 году, имеет два высших образования. Служил в рядах Вооруженных сил СССР, в Федеральной службе безопасности РФ. С 1990-х годов работает в Карелии, трудился в коммерческой сфере. Долгое время – с 2008 по 2015 год - возглавлял аппарат Петрозаводского городского совета.

В ходе прохождения службы Анатолий Воронцов занимался вопросами обеспечения экономической безопасности государства. Имеет большой опыт административной работы.


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