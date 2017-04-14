Изменения к лучшему

Три поликлиники Карелии станут площадкой для федерального проекта

Республика примет участие в программе «Бережливая поликлиника», которая направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов и устранения потерь.





В 2016 году пилотными территориями «Бережливой поликлиники» стали Ярославль, Калининград и Севастополь. Основные направления работы по проекту - перераспределение нагрузки между врачами и средним медицинским персоналом, оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потоков пациентов, переход на электронный документооборот, сокращение объема бумажной документации, создание открытой регистратуры и нового облика поликлиники, совершенствование организации профосмотров и диспансеризации.





Благодаря проекту, в пилотных поликлиниках увеличилось время работы непосредственно с пациентами, сократилось время оформления записи на прием к врачу, а также очереди и время ожидания пациентом приема у кабинета, создана комфортная и доступная среда для пациентов поликлиник, уменьшились сроки прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.





К 2020 году планируется создание образцов и тиражирование модели «Бережливая поликлиника» во всех федеральных округах с охватом более 200 поликлиник по всей стране.

В Карелии для апробации проекта выбраны три поликлиники: Городская поликлиника №4, Городская детская поликлиника №2 в Петрозаводске и детская поликлиника Сегежской центральной районной больницы.





Вопросы подготовки к реализации проекта обсудили на совещании, которое провела министр здравоохранения Республики Карелия Ольга Лазаревич. В обсуждении приняли участие главные врачи петрозаводских поликлиник Ольга Билко и Надежда Мазуровская, специалисты министерства.





- Перед нами стоит задача по совершенствованию амбулаторно-поликлинической помощи. Я вижу, что вы уже основательно погружены в работу, которая позволяет выявить «болевые точки», понять, что мешает быстрому оказанию медицинской помощи, тому, чтобы пациент был удовлетворен ее доступностью и условиями предоставления медицинских услуг, - сказала, обращаясь к коллегам, Ольга Лазаревич.





Руководитель министерства поручила сформировать рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника», включив в ее состав специалистов Минздрава Карелии, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, учреждений здравоохранения и страховых организаций.





14.04.2017