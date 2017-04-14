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14.04.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает водителя, севшего пьяным за руль

Жителей карельской столицы просят помочь в поисках нарушителя закона.

Отдел полиции №1 Петрозаводска разыскивает скрывшегося от органов дознания Александра Игоревича Мишина 1987 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ – вождение в пьяном виде.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам в Петрозаводске: 8(814-2) 739-154, 8-911-435-80-09 или 02 (с мобильного - 102).


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