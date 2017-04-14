Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
14.04.2017

Новые возможности

Набор учащихся в президентское кадетское училище открыли в Петрозаводске

Ученики 5-7 классов карельской столицы смогут поступить в престижное учебное заведение.

С 15 апреля до 1 июня 2017 года у родителей есть возможность подать заявление и отнести личное дело ребенка для поступление в президентское училище. В учебное заведение могут поступать несовершеннолетние граждане России, годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень образования и возраст. Их будут принимать в 5,6,7 классы Петрозаводского президентского кадетского училища.

Документы кандидатов принимаются строго по четвергам и пятницам с 9.00 до 15.00 по адресу проспект Комсомольский, 1. Необходимые бумаги должны быть собраны и аккуратно подшиты в стандартный картонный скоросшиватель. Документы нужно расположить в строгом соответствии со списком, указанном в Приказе Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 515. При невозможности лично представить документы, их можно отправить по почте:185003 Республика Карелия, Петрозаводск ул. Антикайнена д.19

Справки по телефонам: 8-(8142)-797325 - по вопросам приема заявлений и документов, 8-(8142)-765894 - информационное сопровождение, 8-(8142)-782901 - Тароев Олег Владимирович.


« Полиция Петрозаводска разыскивает водителя, севшего пьяным за рульПравительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве с банком «Возрождение» и «Промсвязьбанком» »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]