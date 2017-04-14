Новые возможности

Набор учащихся в президентское кадетское училище открыли в Петрозаводске

Ученики 5-7 классов карельской столицы смогут поступить в престижное учебное заведение.





С 15 апреля до 1 июня 2017 года у родителей есть возможность подать заявление и отнести личное дело ребенка для поступление в президентское училище. В учебное заведение могут поступать несовершеннолетние граждане России, годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень образования и возраст. Их будут принимать в 5,6,7 классы Петрозаводского президентского кадетского училища.





Документы кандидатов принимаются строго по четвергам и пятницам с 9.00 до 15.00 по адресу проспект Комсомольский, 1. Необходимые бумаги должны быть собраны и аккуратно подшиты в стандартный картонный скоросшиватель. Документы нужно расположить в строгом соответствии со списком, указанном в Приказе Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 515. При невозможности лично представить документы, их можно отправить по почте:185003 Республика Карелия, Петрозаводск ул. Антикайнена д.19





Справки по телефонам: 8-(8142)-797325 - по вопросам приема заявлений и документов, 8-(8142)-765894 - информационное сопровождение, 8-(8142)-782901 - Тароев Олег Владимирович.





14.04.2017