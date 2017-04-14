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Правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве с банком «Возрождение» и «Промсвязьбанком»

Стороны договорились о взаимодействии в социально-экономических вопросах, которые сейчас наиболее остро стоят перед республикой.





Сегодня в Петрозаводске соглашение о сотрудничестве подписали карельские власти, банк «Возрождение» и «Промсвязьбанком». Стороны договорились о взаимодействии в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, обеспечения населения и организаций широким спектром высококачественных банковских услуг.





- Банк «Возрождение» работает в Карелии более 20 лет, и за это время заработал репутацию достойного кредитного учреждения. Воспринимаю наше подписание как дополнительный импульс для того, чтобы ещё более активно развивать сотрудничество - поддерживать малый и средний бизнес, розничное кредитование, корпоративный сектор. Мы намерены развивать проекты, которые нужны республике, которые будут способствовать тому, чтобы Карелия показывала достойный социально-экономический рост, - сказал председатель совета директоров банка «Возрождение», председатель правления «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев.





В ближайшее время обе кредитные организации планируют значительно расширить свое присутствие в республике.





- У нас задача глубже проникнуть в регион, увеличить количество офисов, стать близким и понятным партнёром для граждан, тем более что население, особенно удалённых городов, действительно нуждается в качественных финансовых услугах. Банковский сервис должен быть удобным, доступным, по возможности бесплатным, кредит - дешёвым. Все это будет способствовать появлению и развитию новых проектов, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, представителей которого в Карелии много и им нужна банковская поддержка. Надежное банковское плечо мы постараемся бизнесу предоставить, - отметил Дмитрий Ананьев.





Артур Парфенчиков подчеркнул, что с оптимизмом воспринял намерения двух уважаемых банков расширить присутствие в регионе.





- Это будет в интересах наших граждан, которые испытывают сложности в обеспечении качественными банковскими услугами в ряде городов. Кроме того, у вас есть очень интересные для Карелии бизнес-проекты, которые мы сейчас обсуждаем и, я надеюсь, в ближайшее время мы приступим к их практической реализации. Со стороны правительства республики и от меня лично будет оказана полная поддержка всех ваших инициатив, - сказал Артур Парфенчиков.





14.04.2017