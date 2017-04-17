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Уровень заболеваемости ОРВИ снова пополз вверх в Карелии

Из-за простуд и гриппа в республике пришлось закрыть на карантин несколько школьных классов.





На сегодня эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 35,3%. Всего с начала сезона в Карелии к медикам по этому вопросу обратилось 6214 человек. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост показателя на 18,3%, то есть за семь дней зарегистрировано 958 новых случаев.





На конец минувшей недели в республике также был приостановлен учебный процесс из-за карантина в шести классах трех школ и одной дошкольной группе детского сада.





В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом выше уровня эпидемического порога на 19,1%. За неделю показатели в городе также выросли.





Обследовано 10 больных ОРВИ, выделен в двух случаях - вирус гриппа В, в семи - прочие респираторные вирусы.





17.04.2017