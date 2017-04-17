Безопасность прежде всего

Власти Петрозаводска проконтролируют очистку крыш от сосулек

Мэрия карельской столицы напомнила коммунальщикам и ТСЖ о необходимости убирать наледь с крыш.





Глава города Ирина Мирошник поручила Управлению муниципального контроля с учетом погодных условий усилить контроль за ликвидацией наледи на крышах.





Этот вопрос также подняли на еженедельном заседании штаба по подготовке и проведению отопительного периода. Чтобы избежать случаи попадания сосулек, кусков льда и снега на пешеходов и припаркованный транспорт, управляющие компании и ТСЖ должны заняться чисткой наледи с крыш, а также установить ограждения вдоль домов.





Также представитель мэрии отметил необходимость проверить работу канализационных систем в связи с предстоящим обильным таянием снега, которое начнется ориентировочно со среды. МКУ «Служба заказчика» совместно с подрядчиком «ТехРент», а также управляющим организациям поручено провести очистку водоприемных колодцев, чтобы не допустить затопления территорий города.





17.04.2017