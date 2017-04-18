Внимание, розыск!

Пожилая пенсионерка пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках 74-летней местной жительницы.





Сотрудники МВД города разыскивают без вести пропавшую Анну Ивановну Лаврушичеву 1943 года рождения. 10 апреля 2017 года она ушла из дома на улице Гвардейской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.





На вид пенсионерке 75 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волнистые седые волосы средней длины, серые глаза. Была одета в темно-коричневый платок, розовую куртку до колен, темно-зеленое платье, черные колготки, темно-серые бурки.





Может находиться у магазинов и в общественных местах районов Ключевая, Сулажгора и Соломенное.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить сведения по телефонам: 8(8142)73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).





18.04.2017