Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
18.04.2017

Внимание, розыск!

Пожилая пенсионерка пропала в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках 74-летней местной жительницы.

Сотрудники МВД города разыскивают без вести пропавшую Анну Ивановну Лаврушичеву 1943 года рождения. 10 апреля 2017 года она ушла из дома на улице Гвардейской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пенсионерке 75 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волнистые седые волосы средней длины, серые глаза. Была одета в темно-коричневый платок, розовую куртку до колен, темно-зеленое платье, черные колготки, темно-серые бурки.

Может находиться у магазинов и в общественных местах районов Ключевая, Сулажгора и Соломенное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить сведения по телефонам: 8(8142)73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).


« Власти Петрозаводска проконтролируют очистку крыш от сосулекЖитель Карелии из ревности до смерти избил свою возлюбленную »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]