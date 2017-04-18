Агрессивное поведение

Житель Карелии из ревности до смерти избил свою возлюбленную

Мужчина в Костомукше может получить до 15 лет заключения за избиение сожительницы, после которого она умерла.





По версии следствия, в ночь на 3 апреля 2017 года 33-летний мужчина находился дома в поселке Калевала. Будучи пьяным, он на почве ревности поссорился со свой сожительницей. Во время конфликта обвиняемый руками и ногами жестоко избил женщину. С множественными телесными повреждениями потерпевшую доставили в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную врачами квалифицированную помощь, она скончалась.





Сейчас злоумышленник находится под стражей. Выясняются все обстоятельства происшедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.





18.04.2017