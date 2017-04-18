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18.04.2017

Агрессивное поведение

Житель Карелии из ревности до смерти избил свою возлюбленную

Мужчина в Костомукше может получить до 15 лет заключения за избиение сожительницы, после которого она умерла.

По версии следствия, в ночь на 3 апреля 2017 года 33-летний мужчина находился дома в поселке Калевала. Будучи пьяным, он на почве ревности поссорился со свой сожительницей. Во время конфликта обвиняемый руками и ногами жестоко избил женщину. С множественными телесными повреждениями потерпевшую доставили в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную врачами квалифицированную помощь, она скончалась.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Выясняются все обстоятельства происшедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.


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  • 33+15=?вот и жисть прошла... (Гость)
    18.04.2017 15:51:22
    +1 -1
  • Сожительница? Зачем вы оскорбляете девушку. Они состояли в гражданском браке.. синева (Гость)
    18.04.2017 16:08:18
    +1 -1
  • Ну вот. За убийство 15лет. Ведь никого из родственников правителей не убьют-А ЖАЛЬ!!! Может потом примут СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!!! (Гость)
    18.04.2017 17:55:03
    +1 -1


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