Ко Дню Победы

Георгиевские ленточки раздадут жителям Карелии на улицах

В республике пройдет уже ставший традиционным республиканский этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».





В 2017 году празднуется 72-я годовщина Великой Победы. По традиции в преддверии праздника в России стартует акция «Георгиевская ленточка».





Она начнется 22 апреля. С этого дня в городах и районах Карелии волонтеры начнут на улицах раздавать жителям черно-оранжевые ленты. Кроме того, георгиевские ленточки собираются вручать на Уроках памяти и мужества, встречах, беседах, конкурсах, интеллектуальных играх, посвященных событиям Великой Отечественной войны.





18.04.2017