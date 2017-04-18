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18.04.2017

Ко Дню Победы

Георгиевские ленточки раздадут жителям Карелии на улицах

В республике пройдет уже ставший традиционным республиканский этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

В 2017 году празднуется 72-я годовщина Великой Победы. По традиции в преддверии праздника в России стартует акция «Георгиевская ленточка».

Она начнется 22 апреля. С этого дня в городах и районах Карелии волонтеры начнут на улицах раздавать жителям черно-оранжевые ленты. Кроме того, георгиевские ленточки собираются вручать на Уроках памяти и мужества, встречах, беседах, конкурсах, интеллектуальных играх, посвященных событиям Великой Отечественной войны.


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  • Ленточкой сыт не будешь. Кашу давайте. Даешь полевую кухню на каждый перекресток! А то натощак патриотизм как-то не очень.. крымнаш (Гость)
    18.04.2017 10:41:57
    +1 -1


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