Традиционный конкурс

Лучшего воспитателя выберут в Карелии

Региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017» пройдет в Петрозаводске с 17 по 21 апреля.





Участниками конкурса станут 19 педагогических работников детских садов из районов и городов республики, успешно прошедших муниципальные этапы состязания.





Все конкурсанты представят на суд жюри педагогическое мероприятие с детьми, а финалисты дополнительно проведут мастер-классы с коллегами и студентами, примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».





Соревнования проведут на базе Петрозаводского педагогического колледжа и дошкольных образовательных учреждений: детских садов №87 «Журавлик», №20 «Лумикелло», №25 открытого акционерного общества «РЖД».





Подведение итогов и награждение победителей состоится на Торжественной церемонии закрытия 21 апреля в 13.30 на базе Петрозаводского педагогического колледжа.





18.04.2017