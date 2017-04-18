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18.04.2017

Традиционный конкурс

Лучшего воспитателя выберут в Карелии

Региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017» пройдет в Петрозаводске с 17 по 21 апреля.

Участниками конкурса станут 19 педагогических работников детских садов из районов и городов республики, успешно прошедших муниципальные этапы состязания.

Все конкурсанты представят на суд жюри педагогическое мероприятие с детьми, а финалисты дополнительно проведут мастер-классы с коллегами и студентами, примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Соревнования проведут на базе Петрозаводского педагогического колледжа и дошкольных образовательных учреждений: детских садов №87 «Журавлик», №20 «Лумикелло», №25 открытого акционерного общества «РЖД».

Подведение итогов и награждение победителей состоится на Торжественной церемонии закрытия 21 апреля в 13.30 на базе Петрозаводского педагогического колледжа.


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  • посмотрел результаты предыдущих конкурсов 2015-2016(финальные результаты)наши педагоги из РК и близко к пьедесталу не стояли...победители Питер-2015,Рязань-2016...жаль,что так слабо выглядим профессионально!Есть видать проблемы подготовки,хотя странно,имеем педагогическое училище,педагогический университет...а результат-0,надо проанализировать ситуацию,подготовить сотрудников....Куда смотрит Минобр.РК?. обыватель (Гость)
    18.04.2017 16:02:12
    +1 -1


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