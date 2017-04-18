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18.04.2017

Борьба с крысами

Грызунов продолжат истреблять в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы запускает очередную масштабную акцию по дератизации.

В городе снова примутся за борьбу с крысами. Дератизацию проведут на 468 контейнерных площадках общей площадью 3200 квадратных метров. Истреблять грызунов будут сотрудники мусоровывозящих компаний: МУП «АвтоСпецТранс», «ОЗОН» и «Экосервис».

Также обработку подвалов и дворов общей площадью 280 тысяч квадратных метров в 369 многоквартирных домах проведут управляющие организации и ТСЖ.

Участие в дератизации примут предприятия торговли и общественного питания, школьные и дошкольные учреждения, строительные предприятия, гаражные кооперативы. Акция продлится до конца апреля.


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  • достали вы своеи обработкои. вовик (Гость)
    18.04.2017 19:49:02
    +1 -1


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