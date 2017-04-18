Способ общения

Обратиться в мэрию Петрозаводска с проблемой можно через соцсеть «ВКонтакте»

У жителей карельской столицы есть возможность адресовать свои вопросы городским властям с помощью социальной сети.





В мэрию постоянно поступают обращения по различным вопросам. Большинство из них касаются сферы ЖКХ. Также горожан интересуют нюансы организации бесплатного питания для детей из многодетных семей в школах и детских садах, выделение земельных участков многодетным семьям.





Все обращения зарегистрируют и передают в соответствующие подразделения администрации Петрозаводска. Ответы направляют по электронной почте или почтой – в зависимости от выбора заявителя.





Сообщить о проблеме можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Напомним, что отправить свое обращение в мэрию горожане могут, не выходя из дома, пользуясь социальной сетью «ВКонтакте». Для этого надо зайти на страницу администрации карельской столицы. Также к городским властям можно обратиться , написав письмо на юридический адрес или на электронный почтовый ящик, направив обращение через “Электронную приемную”.





18.04.2017