Развитие туризма

Визит-центр для развития экотуризма построят в Петрозаводске

Врио главы Карелии встретился с министром природных ресурсов и экологии России и обсудил строительство нового объекта в помощь приезжающим в регион туристам.





Артур Парфенчиков в ходе рабочей командировки в Москву обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ вопросы геологоразведки и развития экологического туризма в нашем регионе. Они обговорили дополнительные геологоразведочные работы в регионе, которые собираются нацелить на поиск металлов и подземных вод, включая бальнеологические. Уже составлен план таких мероприятий на 2018 год.





Еще одним важным вопросом стало строительство в Петрозаводске за счет федерального бюджета единого природно-рекреационного визит-центра. Появление такого объекта будет способствовать развитию экологического туризма в Карелии, а также сохранению, приумножению и защите природного потенциала всего Северо-Запада России.





Главная цель строительства визит-центра – концентрация туристических потоков и вовлечение природно-рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий федерального значения в социально-экономическое развитие республики. В нем будут представлены интерактивные презентации достопримечательностей и природного наследия Карелии.





− Сейчас мы ищем земельный участок, удобный с точки зрения туристической логистики. В этом году мы должны выйти на проектирование этого объекта, − отметил Артур Парфенчиков.





18.04.2017