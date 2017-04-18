Новый подход

Отбирать инвестиционные проекты в Карелии начнут по новой технологии

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 23 регионах России реализует новую технологию привлечения инвестиционных проектов. Теперь ее внедрят и в нашем регионе.





Новая модель призвана создать широкую воронку инвестиционных проектов в субъектах РФ и повысить прозрачность процедуры их отбора. Одним из ее ключевых элементов являются менеджеры в регионах, прошедшие отбор по методике АСИ, обученные и сертифицированные Внешэкономбанком. Они займутся проактивным поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в соответствии со Стратегией развития Банка, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов согласно требованиям ВЭБ.





Взаимодействие участников процесса построят на онлайн-платформе «Фабрика проектов развития», которая в том числе позволит проводить экспресс-оценку проектов. Каждая стадия рассмотрения проекта, а также комментарии экспертов и принимаемые решения будут прозрачно отражены в рамках онлайн-платформы и доступны всем участникам процесса.

Для реализации проекта выбраны ТОП-23 региона с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки, среди которых и Карелия.





- Мы хотим построить гибкую систему, которая позволит нам вместе с прошедшими сертификацию профессионалами, хорошо знающими специфику бизнеса в конкретных регионах, находить качественные проекты, проводить их оперативный отбор и оценку и принимать решения о финансировании, — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка, член правления и куратор проекта со стороны Банка Алексей Иванченко. — Таким образом, мы будем способствовать развитию экономики субъектов РФ и перспективных отраслей бизнеса, а также созданию новых рабочих мест.





18.04.2017