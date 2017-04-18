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18.04.2017

Неудачный план

Рецидивист с «гранатой» пытался обокрасть магазин в Петрозаводске

В карельской столице мужчина, чтобы отобрать выручку одной из торговых точек, использовал муляж гранаты.

Инцидент случился в конце марта. Как рассказали в МВД Карелии, злоумышленник подошел к одному из круглосуточных ларьков на Октябрьском проспекте и, протянув в окно гранату, потребовал отдать ему выручку. Продавец не растерялась, вытолкнула руки нападавшего, закрыла окошко и нажала «тревожную кнопку». Разбойник понял, что его планы не реализовались, и скрылся с места преступления.

Стражам закона удалось установить подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый петрозаводчанин. При обыске полицейские изъяли у него муляж гранаты.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.


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