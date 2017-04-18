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ПетрГУ присвоили статус опорного университета

Петрозаводский государственный университет вошел в число вузов, которые будут участвовать в программе по созданию в системе российского образования так называемых «опорных университетов».





Накануне презентацию нашего университета в Министерстве образования и науки России провели врио главы Карелии Артур Парфенчиков и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. Государственные высшие учебные заведения представили на суд экспертов пятилетние программы собственного развития, которые ориентированы на решение задач, стоящих перед экономикой региона, укрепление его образовательного, научного и кадрового потенциала.





Экспертный совет рассмотрел 80 заявок. Победителями стали 22 университета, их разделили на две группы. Первая группа – восемь вузов, которые получат федеральное софинансирование программы развития. 14 университетам, вошедшим во вторую группу, в том числе ПетрГУ, окажут аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также поддержку на региональном уровне.





По словам Артура Парфенчикова, получение статуса опорного вуза стало возможным благодаря совместным действиям правительства Карелии и Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики.





- Это только первый шаг к большой дальнейшей работе. Теперь наша задача – реально поднять уровень Петрозаводского госуниверситета, и мною уже дано поручение по подготовке соглашения между правительством республики и ПетрГУ, созданию предметного плана для развития статуса опорного вуза, разработке реестра основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских направлений, имеющих международное и федеральное значение, - сказал Артур Парфенчиков.





Приоритетные направления научных исследований ученых ПетрГУ обусловлены актуальной местной тематикой: моногорода, приграничное сотрудничество, водные объекты, включая крупнейшие озера Европы, аквакультура, лесные ресурсы, машиностроение, робототехника, информационные технологии, медицина, филология, развитие и модернизация региональной системы образования.





- Одна из государственных задач ПетрГУ как опорного университета - развитие системы технопарков, инжинирингового центра университета в интересах промышленного тракторостроения России. Кроме того, ПетрГУ должен играть активную роль в обеспечении учебного процесса в Президентском кадетском училище, которое имеет федеральный статус. Это повысит значимость университета для будущих выпускников этого заведения, – добавил Артур Парфенчиков.





Как отметил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, наш университет сегодня - единственный вуз республики, и фактически он уже является опорным для своего региона.





- Статус опорного университета в системе Минобрнауки России очень важен, поскольку он даёт дополнительные ресурсы и дополнительные контрольные цифры приёма. У нас очень сильный профессорско-преподавательский коллектив, талантливые студенты. Мы ведем очень большую работу вместе с работодателями, промышленными предприятиями, организациями социальной сферы. Важно, чтобы действия университета были синхронизированы с федеральной целевой программой развития нашего региона, чтобы те потребности, которые возникают в ходе ее реализации, были университетом поддержаны, и республика совершила новый, очень серьезный шаг в своём развитии, - подчеркнул Анатолий Воронин.





18.04.2017