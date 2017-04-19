Планы на будущее

Секретарь Совета Безопасности РФ встретился с врио главы республики

Николай Патрушев и Артур Парфенчиков в Москве обсудили вопросы развития республики.





Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Чиновники подняли вопрос возможности увеличить загрузки производственных мощностей «Онежского судостроительно-судоремонтного завода», дополнительные меры поддержки спроса на лесозаготовительную технику, производимую «Онежским тракторным заводом», перспективы работы «Петрозаводскмаш». Кроме того, поставлены задачи повысить объемы производства собственной сельскохозяйственной продукции в Карелии.





Отдельное внимание на встрече уделили реализации в республике 57 мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану водных и лесных ресурсов, экологическое образование и просвещение, формирование эффективной системы особо охраняемых природных территорий регионального значения.





По информации пресс-службы Совбеза, в этот же день в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Николай Патрушев обсудил с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым вопросы развития инфраструктуры связи в регионе.





Речь шла о необходимости выделения правительством Карелии земельных участков для строительства двух пилотных объектов мобильной связи на федеральных дорогах в регионе. Также рассмотрены вопросы подключения объектов здравоохранения, включая фельдшерско-акушерские пункты, к высокоскоростным каналам связи и организации беспроводного доступа к сети «Интернет» в социально значимых учреждениях региона.





19.04.2017