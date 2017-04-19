Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
19.04.2017

Планы на будущее

Секретарь Совета Безопасности РФ встретился с врио главы республики

Николай Патрушев и Артур Парфенчиков в Москве обсудили вопросы развития республики.

Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Чиновники подняли вопрос возможности увеличить загрузки производственных мощностей «Онежского судостроительно-судоремонтного завода», дополнительные меры поддержки спроса на лесозаготовительную технику, производимую «Онежским тракторным заводом», перспективы работы «Петрозаводскмаш». Кроме того, поставлены задачи повысить объемы производства собственной сельскохозяйственной продукции в Карелии.

Отдельное внимание на встрече уделили реализации в республике 57 мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану водных и лесных ресурсов, экологическое образование и просвещение, формирование эффективной системы особо охраняемых природных территорий регионального значения.

По информации пресс-службы Совбеза, в этот же день в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Николай Патрушев обсудил с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым вопросы развития инфраструктуры связи в регионе.

Речь шла о необходимости выделения правительством Карелии земельных участков для строительства двух пилотных объектов мобильной связи на федеральных дорогах в регионе. Также рассмотрены вопросы подключения объектов здравоохранения, включая фельдшерско-акушерские пункты, к высокоскоростным каналам связи и организации беспроводного доступа к сети «Интернет» в социально значимых учреждениях региона.


« Иномарка сбила 8-летнего ребенка в ПетрозаводскеДвое живодеров в Карелии пытались задушить собаку, порезали ей горло и бросили умирать »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Ииии....?. обсуждалкин (Гость)
    19.04.2017 15:16:13
    +1 -1
  • обсуждалкин

    Ииии....?
    Чо не понятно?
    - "Чиновники подняли вопрос...". Стояк (Гость)
    19.04.2017 16:20:01
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]