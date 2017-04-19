Бессердечные люди

Двое живодеров в Карелии пытались задушить собаку, порезали ей горло и бросили умирать

За жесткое обращение с животным подельникам грозит крупный штраф и до двух лет лишения свободы.





Во время застолья жительница Сортавальского района пожаловалась пьяному сожителю и их собутыльнику на свою собаку. Она сказала, что питомец ей надоел и попросила помочь избавиться от него. Мужчины согласились, и, прихватив с собой веревку и нож, отправились в сарай, где находилось животное.





Собутыльники принялись душить собаку, однако справиться с задуманным быстро им не удалось. Тогда в ход пошло холодное оружие. Один из обвиняемых полоснул ножом по горлу собаки. Животное перестало сопротивляться и стихло. Но и после этого питомец еще оставался живым. Мужчины оставили собаку умирать в сарае, а сами присоединились к хозяйке дворняги и продолжили пить.





В это время истекающая кровью собака выползла на обозрение жильцов дома, в том числе детей. Неравнодушные жители города доставили искалеченного зверя к ветеринару, оплатили операцию, выходили и передали в общество защиты животных, рассказали в МВД Карелии.





Было возбуждено уголовное дело по частью 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Дознаватель во время расследования произошедшего усомнился во вменяемости злоумышленников. Назначили экспертизу. Специалисты не обнаружили у обвиняемых серьезных изменений в психике, кроме пагубной зависимости от алкоголя, и признали их полностью вменяемыми. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на два года. Материалы уже направлены в суд.





Хозяйка животного избежала ответственности. Она заверила стражей порядка, что не помышляла об убийстве питомца, а лишь надеялась, что мужчины подыщут собаке новых хозяев.





19.04.2017