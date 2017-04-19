Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
19.04.2017

Продуктовая корзина

Капуста и лук дорожают в Карелии с каждой неделей

Цены на некоторые овощи в республике постоянно растут.

За неделю в Карелии подорожали белокочанная капуста, репчатый лук, картофель, яблоки и свежие помидоры. Цены на эти продукты увеличились на 8,4%, 5,8%, 4,9%, 4,3% и 3,3% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,7% подорожала говядина (кроме бескостного мяса).

За тот же период подешевели пшено на 1,4%, гречневая крупа, подсолнечное масло, куриные яйца, творог жирный на 0,6-0,9 %. Также на 0,9% снизилась стоимость свежих огурцов.

Цена на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 выросла на 0,1%. Автомобильный бензин марки АИ-95 и выше стал дешевле на 0,2%.


« Двое живодеров в Карелии пытались задушить собаку, порезали ей горло и бросили умиратьНалоговые доходы в бюджет Карелии увеличились »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]