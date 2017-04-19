Продуктовая корзина

Капуста и лук дорожают в Карелии с каждой неделей

Цены на некоторые овощи в республике постоянно растут.





За неделю в Карелии подорожали белокочанная капуста, репчатый лук, картофель, яблоки и свежие помидоры. Цены на эти продукты увеличились на 8,4%, 5,8%, 4,9%, 4,3% и 3,3% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,7% подорожала говядина (кроме бескостного мяса).





За тот же период подешевели пшено на 1,4%, гречневая крупа, подсолнечное масло, куриные яйца, творог жирный на 0,6-0,9 %. Также на 0,9% снизилась стоимость свежих огурцов.





Цена на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 выросла на 0,1%. Автомобильный бензин марки АИ-95 и выше стал дешевле на 0,2%.





19.04.2017