Внимание, розыск!

Мальчик в Петрозаводске ушел в школу и не вернулся

Полиция карельской столицы занимается поисками попавшего ребенка.





Сотрудники МВД города разыскивают Ярослава Сергеевича Голованова 2005 года рождения. Утром 17 апреля 2017 года он ушел в школу в районе Октябрьского проспекта и до сих пор не вернулся.





На вид мальчик низкого роста, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка удлиненная сзади. Глаза карие раскосые. Левое ухо проколото, но без серьги.





Ребенок был одет в серую матерчатую шапку, сине-серый удлиненный пуховик, темно-синие джинсы, черные кроссовки "Найк" с белыми вставками. При себе имел рюкзак черного цвета. Может находиться в крупных торговых центрах города.





Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ярослава Голованова или видел его после 17 апреля, сообщить по телефонам: 8(8142) 73-91-54, 78-05-81, 8-911-407-61-67 или 02 (с мобильного - 102).





19.04.2017