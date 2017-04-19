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19.04.2017

Значимое событие

Писатель Януш Вишневский приедет в Петрозаводск на открытие Парка культуры и чтения

Бывший универмаг «Детский мир» переоборудовали в площадку для встреч с известными писателями.

В карельской столице 23 апреля в 14.00 откроется Парк культуры и чтения от книжной сети «Буквоед». Подобная площадка позволит приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских авторов на российский книжный рынок. На территории Парка культуры и чтения будут проходить акции и культурные мероприятия с участием художников, музыкантов, писателей, кинематографистов и не только. Проект реализован в рамках соглашения между Российским книжным союзом и правительством Карелии.

Парк культуры и чтения занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир», расположенного в центре города на улице Дзержинского. Теперь эта площадка относится к петербургской книжной сети «Буквоед», входящей в издательский холдинг «АСТ-ЭКСМО». Формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом. Он станет базой для продвижения книг и пропаганде чтения. Для этого магазин оснащен площадкой для проведения различных акций и мероприятий.

Откроют Парк культуры и чтения в Петрозаводске врио главы Карелии Артур Парфенчиков, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков и генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов.

Ожидается приезд популярного писателя и общественного деятеля Олега Роя и автора мирового бестселлера «Одиночество в Сети» Януша Вишневского. Кроме того, в программе мероприятия - диспут «Новая северная проза» с карельскими писателями Олегом Кожиным, Дмитрием Новиковым, Яной Жемойтелите.


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