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19.04.2017

Порядок в городе

Общегородские субботники проведут в Петрозаводске в конце весны

Начиная с 29 апреля в карельской столице пройдет ряд мероприятий, чтобы навести в городе порядок.

Общегородскую акцию «Чистый Петрозаводск» организуют в карельской столице. Мэрия уже приобрела 10 тысяч мешков и 1200 пар перчаток, которыми передадут горожанам, желающим принять участие в уборке как дворов и улиц.

Тематические субботники «Майский», «Прошлое в настоящем», «Лососинка – сердце города», «Зеленая весна – 2017» - организует управление экологии в весенне-летний период. Горожанам также предложат поучаствовать в различных зрелищных мероприятиях. Так, во время акции «Прошлое в настоящем» вниманию петрозаводчанам предложат реконструкцию военных действий.
По словам мэра города, проведение субботников начнется с 29 апреля, но если позволит погода, первая городская акция состоится уже в предстоящую субботу.

Прием заявок на участие в акции «Чистый Петрозаводск» ведется по телефону 71-35-05, информация оперативно размещается на сайте администрации, заключены договоры с мусоровывозящими организациями города на вывоз собранного в ходе субботников мусора.


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