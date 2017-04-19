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19.04.2017

Для безопасности горожан

В Петрозаводске от клещей обработают 80 гектаров

Травить паукообразных власти города намерены и в парках, и на центральных улицах.

Как рассказали в мэрии, в в этом году от клещей в карельской столице обработают 80 гектаров городских территорий. Это на шесть гектаров больше, чем в 2016-м. В список вошли почти все районы, среди площадок: мыс Чертов стул, Губернаторский парк, парк Беличий остров, центральные улицы города, иные парки и скверы.

Также более чем на 50 гектаров увеличена площадь территорий общего пользования, находящаяся в ведении подрядной организации «ТехРент». Ее сотрудники в рамках контракта проведут работы по уборке тротуаров от смета, газоны подготовят к посадке однолетников.


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