Для безопасности горожан

В Петрозаводске от клещей обработают 80 гектаров

Травить паукообразных власти города намерены и в парках, и на центральных улицах.





Как рассказали в мэрии, в в этом году от клещей в карельской столице обработают 80 гектаров городских территорий. Это на шесть гектаров больше, чем в 2016-м. В список вошли почти все районы, среди площадок: мыс Чертов стул, Губернаторский парк, парк Беличий остров, центральные улицы города, иные парки и скверы.





Также более чем на 50 гектаров увеличена площадь территорий общего пользования, находящаяся в ведении подрядной организации «ТехРент». Ее сотрудники в рамках контракта проведут работы по уборке тротуаров от смета, газоны подготовят к посадке однолетников.





19.04.2017