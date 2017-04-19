Особенности и преимущества дизель-генераторов мощностью 400 кВт

Дизельные генераторы мощностью 400 кВт применяются в качестве основного или резервного источника питания в вахтовых поселках, буровых станциях, отдаленных промышленных объектах. Это оборудование отличается мощностью, надежностью, ремонтопригодностью.





Чтобы организовать автономное обеспечение электроэнергией приборов небольшой суммарной мощности, вполне разумным решением является покупка дизельного генератора мощностью 400кВт. Данное оборудование может использоваться во всех сферах деятельности для удовлетворения потребностей человека или какого-либо жизненно важного оборудования.





Где может применяться дизель-генератор?





Это оборудование с успехом используют как основной источник электрической энергии. Его применяют в качестве единственного способа получения электричества в вахтовых поселках, фермах, на удаленных от централизованных сетей и коммуникаций добывающих, промышленных объектах. В общем, дизельный генератор актуален везде, где в этом имеется острая необходимость.





Дизельная установка часто применяется в качестве резервного источника питания. Это в особенности касается тех регионов, где периодически наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Особую актуальность дизель-генераторы заслужили в медицинских, различных государственных учреждениях, школах, детских садах. Они могут применяться для энергообеспечения торговых точек, серверного оборудования, компьютеров. Оборудование с легкостью устанавливается на колесную базу и транспортируется в ту точку, где это необходимо. Поэтому зачастую дизельные генераторы берут с собой в длительные походы, туристические поездки, в пионерские лагеря и лесные дома отдыха, отдаленные от централизованной инфраструктуры.





Почему стоит выбрать дизель-генератор мощностью 400 кВт?





Для начала необходимо определиться с типом модели, которую вы решите приобрести. В качестве примера можно привести следующий генератор: www.litenergo.ru/dizelnye-elektrostantsii/400-kvt/





Он обладает высокой производительностью, поэтому демонстрирует весьма стабильную работу в сложных условиях. Имеет компактные размеры и может функционировать круглосуточно без перегрева двигателя. Данная модель генератора потребляет примерно на 20-25 процентов топлива меньше, чем большинство подобного оборудования. При эксплуатации люди не слышат громкого угнетающего шума и не чувствуют сильной вибрации, находясь поблизости с установкой. Дизельные электростанции мощностью 400 кВт обладают надежной, превосходной конструкцией, поэтому заменить сломанную или изношенную деталь можно с легкостью в полевых условиях, имея минимальный набор инструментов.





19.04.2017